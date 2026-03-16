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kumU Journalistenpreis 2026: Weitere Fachleute verstärken die Jury! Noch bis 3. April Beiträge einreichen!



16.03.2026 / 10:25 CET/CEST

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kumU Journalistenpreis 2026: Weitere Fachleute verstärken die Jury! Noch bis 3. April Beiträge einreichen! Preisgeld insgesamt 4.000 Euro

Verleihung am 11. Mai 2026 im Rahmen der Frühjahrskonferenz in Frankfurt

Einreichung per E-Mail an kumu@kapitalmarkt-kmu.de

Frankfurt am Main, 16. März 2026 - Der Kapitalmarkt KMU Verband prämiert herausragende Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt. Noch bis zum 3. April 2026 haben in Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, bis zu zwei eigene Textbeiträge (Print / Online) für den Journalistenpreis "kumU" einzureichen. In diesem Jahr verstärken Peter Dietlmaier (CCounselors) und Thomas Strelow (BÖAG Börsen AG) die Jury um Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Dr. Sebastian Klein (ehem. CEO Fürstlich Castell'sche Bank) und Prof. Dr. Christoph Moss (Mediamoss GmbH). Damit konnte der Verband erneut renommierte Persönlichkeiten mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt, Mittelstand, Kommunikation und Finanzjournalismus für die Jury gewinnen. Ingo Wegerich, Präsident des Kapitalmarkt KMU Interessenverbands, erklärt hierzu: "Mit dem kumU geben wir bereits zum achten Mal der Berichterstattung über Mittelstand und Kapitalmarkt eine Plattform. Die Jury freut sich über jede Einreichung, die wichtige Entwicklungen, Erfolge, aber auch Herausforderungen und Missstände im Mittelstand journalistisch sichtbar machen." Der kumU wird am 11. Mai 2026 im Rahmen der Frühjahrskonferenz des Equity Forum in Frankfurt am Main verliehen. Alle Informationen zum Preis auf https://www.kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis/ . Die Eckdaten zum kumU 2026: Ausschreibung Prämierung für im Jahr 2025 erschienene Artikel Zielgruppe In Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten Einreichungen Maximal zwei je Einreichendem Medien Textbeiträge Print / Online Dotierung 1. Platz 2.500 Euro

2. Platz 1.000 Euro

3. Platz 500 Euro Einsendeschluss 03. April 2026 Verleihung Am 11. Mai 2026 im Rahmen der Frühjahrskonferenz Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V. Ansprechpartner Ingo Wegerich (Präsident) E-Mail kumu@kapitalmarkt-kmu.de Weitere Informationen zum Preis unter: kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/ +++ Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie so informiert über aktuelle Stellungnahmen, Veranstaltungen und Neuigkeiten rund um Kapitalmarkt und Mittelstand. +++ Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. Der KMU-Verband mit Sitz in Frankfurt a. M. setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Rechtsanwaltskanzlei Wegerich), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (Montega Markets GmbH), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG). Kontakt: Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

Herrn Präsident Ingo Wegerich

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