Chart des Tages | HSCEI legt dank Exporten und Nachfrage nach KI um 1,5 % zu (16.03.2026)

Die HSCEI-Futures konnten die negative Stimmung aus der frühen Asien-Session abschütteln und legten trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten sowie stark steigender Energiepreise um rund 1,5 % zu. Unterstützung erhielt die Marktstimmung durch neue Konjunkturdaten aus China, die - trotz der weiterhin schwachen Immobilienbranche - auf einen überraschend robusten Start ins Jahr 2026 hindeuten.

- HSCEI (CHN.cash) WKN: 145734 - ISIN: HK0000004330

Technisch fand CHN.cash eine solide Unterstützung am mittleren Bollinger-Band der letzten 14 Tage (hellviolett) und prallte anschließend in Richtung des 38,2 %-Fibonacci-Retracements nach oben ab. Die Erholung ist zwar ein positives Signal, doch für eine echte Trendwende bleibt ein klarer Ausbruch über das obere Bollinger-Band (schwarz) die entscheidende Hürde.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Was treibt heute den HSCEI?

Industrieproduktion überrascht positiv dank "AI-Export"-Boom

Die Industrieproduktion stieg im Monatsvergleich deutlich und lag im Jahresvergleich bei 6,3 % - der stärkste Anstieg seit September und klar über den Erwartungen von 5,3 %. Treiber war vor allem ein unerwartet kräftiger Exportanstieg sowie die stark steigende Nachfrage nach KI-bezogener Technologie.

Für die stark technologiegewichteten Unternehmen im HSCEI stellt dies einen klaren Rückenwind dar. Gleichzeitig deutet ein genauerer Blick auf mögliche Margendruck-Risiken hin. Der Krieg im Iran hat den Ölpreis über 100 USD steigen lassen und sorgt für Störungen im Straß von Hormus. Höhere Energie- und Rohstoffkosten könnten daher die Margen vieler Hersteller belasten, die ohnehin in einem intensiven Preiswettbewerb stehen. Für den HSCEI könnte sich damit mittelfristig ein Szenario entwickeln, in dem die Produktionsvolumen steigen, während die Gewinne unter Druck geraten....

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