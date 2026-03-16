DAX Prognose für Montag, 16.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Indes gab bereits vorbörslich nach und setzte seine Abwärtsbewegung mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst weiter fort. Den Bullen gelang es aber rasch den Index zu drehen und wieder nach Norden zu schieben. Es ging im weiteren Handelsverlauf bis zum Nachmittag an und über die 23.750 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es aber nicht, den DAX auch über dieser Marke festzusetzen. Das Hoch wurde abverkauft, der Index gab bis zum Abend wieder nach und seine Tagesgewinne ab. Auch zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 23.338 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell über 23.500 Punkten stabilisiert Nach dem schwachen Wochenschluss konnte sich der DAX im Frühhandel wieder über 23.500 Punkte erholen. Damit bleibt der Bereich um 23.574 Punkte kurzfristig eine wichtige Entscheidungszone für den heutigen Handel.

Wichtiger Widerstand liegt bei rund 23.700 Punkten Charttechnisch bleibt besonders die SMA200 im Bereich um 23.700 Punkte entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Marktstimmung bleibt angespannt - aber Chance auf Gegenbewegung Der Fear-and-Greed-Index liegt weiterhin im Bereich "Extreme Fear". Solche Stimmungswerte gehen historisch häufig mit kurzfristigen Erholungsbewegungen an den Aktienmärkten einher. DAX aktuell: Rücksetzer zum Wochenschluss - Erholung im Frühhandel Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vor dem offiziellen Handelsbeginn setzte eine Schwächephase ein, die sich mit Beginn des Xetra-Handels zunächst fortsetzte. Im weiteren Verlauf gelang es den Käufern jedoch, den Markt zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten. Der Index konnte im Tagesverlauf bis an die 23.750-Punkte-Marke ansteigen. Über diesem Bereich fehlte jedoch die Anschlussdynamik, sodass das Tageshoch wieder abverkauft wurde. Bis zum Abend gab der DAX seine Gewinne wieder ab und schloss den Handel schwächer. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Der Index beendete den Handelstag schließlich bei 23.338 Punkten. Zum Wochenstart zeigt sich der Markt jedoch stabiler: Im Frühhandel konnte sich der DAX wieder erholen und über die Marke von 23.500 Punkten steigen. DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Index Per Xetra-Schluss vom 13.03.2026 standen 19 Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Top-Gewinner im DAX: Zalando +5,67 %

E.ON +3,08 %

RWE +3,06 % Schwächste Werte im Index: Siemens Energy -4,73 %

Airbus -3,71 %

Volkswagen VZ -2,80 %... Vollständigen Artikel weiterlesen

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