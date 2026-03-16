Zürich /Dielsdorf (ots) -Diese Woche treffen in Dielsdorf Lastwagen mit 116 Paletten gespendeter Lebensmittel und Hygieneprodukte sowie 46 Paletten mit Coop-Paketen ein. SRK-Botschafterin Naomi Lareine und 32 Rotkreuz-Freiwillige helfen tatkräftig bei der Sortierung mit.Für die jährliche Rotkreuz-Aktion 2 x Weihnachten spendete die Bevölkerung über die Weihnachtszeit Produkte für Menschen, die in sehr knappen finanziellen Verhältnissen leben. 50 Tonnen davon sortiert das Zürcher Rote Kreuz dieses Jahr zum ersten Mal in einer Lagerhalle bei der Firma WEBSTAR in Dielsdorf. SRK-Botschafterin Naomi Lareine wird tatkräftig bei der Sortierung mithelfen. Gemeinsam mit 32 Freiwilligen wird die Ware für die Abholung durch 78 soziale Organisationen und Fachstellen bereitgestellt, welche die Artikel später bedarfsorientiert in ihrer Gemeinde an insgesamt rund 20'000 Menschen verteilen. Die steigenden Preise verschärfen die Situation für armutsbetroffene Menschen weiter, sodass die Gaben sehr willkommen sind und den Alltag entlasten. 2 x Weihnachten unterstützt seit 1997 Menschen in bedrängten Lebenslagen und ist eine gemeinsame Aktion vom SRK, der Post, der SRG und Coop.MedieneinladungDie gespendete Ware wird ab Donnerstag, 19. März in der Lagerhalle in Dielsdorf sortiert und kommissioniert. Die Räumlichkeiten werden dem Roten Kreuz durch die Firma WEBSTAR kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Medien sind herzlich eingeladen, die Verteilaktion an diesem Tag zwischen 10 und 12 Uhr zu besuchen. Vor Ort werden Freiwillige, SRK-Botschafterin Naomi Lareine, die Vorsitzende der Geschäftsleitung Manuela Frenjo und die Projektverantwortlichen des SRK Kanton Zürich sein. Sie stehen für Auskünfte und Interviews gern zur Verfügung.Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich ist Teil der weltumfassenden Rotkreuz-Bewegung und unterstützt gemeinsam mit 2'400 Freiwilligen regional mit Beratung, Bildung und bedürfnisgerechter Hilfe unkompliziert und unparteiisch im ganzen Kanton Zürich. Das Rote Kreuz Zürich setzt sich für die Würde, die soziale Integration und die Gesundheit der Menschen vor Ort ein. Das Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation und Selbstbestimmtheit in allen Lebensphasen für verletzliche oder in Not geratene Menschen.Für Anmeldungen und Rückfragen:Anita Ruchti, SRK Kanton Zürich, 044 388 25 25, anita.ruchti@srk-zuerich.ch.Original-Content von: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011522/100938955