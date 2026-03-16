Alles auf Grün bei BYD. Warum? Zum einen gab es gerade optimistische Absatzprognosen von Citi Research. Dessen Analysten erwarten für März ein kombiniertes Absatzvolumen im In- und Ausland zwischen 220.000 und 250.000 Einheiten. Gestärkt wird das dadurch erworbene Investorenvertrauen auch noch durch den strategischen Lagerabbau vor dem Start eines neuen Produktzyklus Mitte April. Das alles deutet auf eine operative Effizienz des Konzerns hin. Und auch die technologische Weiterentwicklung darf nicht außer acht gelassen werden: Offenbar hat die Einführung der Blade Battery 2.0 in Verbindung mit dem neuen Flash-Charging 2.0-System einen regelrechten Ansturm der Konsumenten in China ausgelöst. Diese neue Generation von Batterien ermöglicht es, Fahrzeuge in extrem kurzer Zeit aufzuladen. Das erhöht natürlich die Attraktivität der BYD-Modelle im Vergleich zur Konkurrenz massiv. Wow!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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