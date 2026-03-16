Cubos hat den Zuschlag des Landes Niedersachsen für den weiteren landesweiten Ausbau der Ladeinfrastruktur an öffentlichen Liegenschaften erhalten. Im Rahmen des Projekts wird Cubos ab diesem Jahr Ladeinfrastruktur an insgesamt 160 landeseigenen Liegenschaften errichten. Der Zuschlag an Cubos wurde nach einem europaweiten Verfahren vergeben, wie das Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg mitteilt. Der vereinbarte Leistungsumfang umfasst den Bau von über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net