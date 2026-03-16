Das britische Verkehrsministerium hat die erste Bilanz zu seinen "Vehicle Emissions Trading Schemes" (VETS) veröffentlicht - jenes Rahmenwerk, auf dem die britischen Vorschriften für emissionsfreie Fahrzeuge basieren. Das Ergebnis: 2024 hat der Gesamtmarkt für Pkw und Transporter die Vorgaben übererfüllt. Aus dem Report geht hervor, dass der Pkw-Neuwagenmarkt unter Berücksichtigung aller Flexibilitäten 2024 einen Erfüllungsgrad von 24,3 Prozent erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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