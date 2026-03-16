Der Krieg im Nahen Osten sorgt für starke Bewegungen an den Finanzmärkten. Während Gold unter Inflations- und Zinssorgen schwankt, erlebt Bitcoin eine überraschend starke Nachfrage. Neue Daten zeigen, dass Anleger ihre Strategien in der aktuellen geopolitischen Lage deutlich anpassen.Gold schwankt zwischen Inflationsangst und Krisenstimmung Der Goldpreis bewegt sich weiterhin in einem angespannten Marktumfeld. Während der Konflikt im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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