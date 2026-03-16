Ein US-Pharmakonzern hat sich mit innovativen Therapien gegen Diabetes und Adipositas an die Spitze eines gewaltigen Wachstumsmarktes katapultiert. Die Nachfrage nach diesen Medikamenten steigt weltweit rasant und übertrifft teilweise bereits die verfügbaren Kapazitäten. Gleichzeitig treiben neue Wirkstoffe und eine prall gefüllte Forschungspipeline die Fantasie der Anleger weiter an.Operativ überzeugt das Unternehmen mit hoher Dynamik. Umsatz und Gewinn steigen kräftig, während patentgeschützte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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