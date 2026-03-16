Bei diesen Aktien gab es in der vergangenen Woche auffällige Insider-Transaktionen. Doch was steckt hinter den jeweiligen Käufen? Und können sich daraus Chancen für Anleger ergeben? Wenn Insider eine Aktie kaufen, dann gilt dies meist aus Sicht von Privatanlegern als ein klares Kaufsignal. Immerhin wird den Käufern bei solchen Transaktionen in aller Regel unterstellt, mehr zu wissen als der Markt und diese Informationen auszunutzen. Auch wenn dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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