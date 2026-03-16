Die Zalando-Aktie musste auf Jahressicht herbe Verluste hinnehmen, der Kursverlust beträgt rund -35%. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 23,50 €. Insgesamt befindet sich der Kurs auf dem Niveau der Erstnotierung von 2014. Was ist hier zu erwarten? Prognosewerte im oberen Bereich erreicht Was sich in den Vorquartalen abzeichnete, ist auch auf Jahressicht erreicht worden. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis stiegen zweistellig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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