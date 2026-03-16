Im vergangenen Jahr hatte die unsichtbare Schadsoftware Glassworm mehrfach ihr Unwesen getrieben. Jetzt ist der gefährliche Wurm mit einer neuen Angriffswelle zurückgekehrt. Im Visier sind einmal mehr GitHub-Repositorys. Rund ein Jahr, nachdem Glassworm im März 2025 erstmals von der Sicherheitsfirma Aikido in bösartigen NPM-Paketen aufgespürt wurde, meldet sich die Schadsoftware mit einer neuen Angriffswelle zurück. Neben NPM und VS Code stehen dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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