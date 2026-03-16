Uneinheitlicher Wochenauftakt an den Börsen

Makroökonomischer Überblick
Das dominierende Thema bleibt der Krieg im Nahen Osten. Am heutigen Montag hat US-Präsident Donald Trump die Nato-Verbündeten erneut aufgefordert, sich an der Sicherung der Öltransporte durch die strategisch wichtige Straße von Hormus zu beteiligen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist infolge des Konflikts stark eingeschränkt, was die Energieversorgung und damit auch die Inflationsperspektiven belastet. Entsprechend richten sich die Blicke der Märkte weniger auf klassische Konjunkturdaten als auf jede neue politische oder militärische Entwicklung in der Region.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Hypoport
Die Aktien von Bayer zählen am Montag zu den auffälligsten Gewinnern im DAX und legen spürbar zu. Rückenwind kommt aus dem Pharmageschäft sowie von neuen Zuversichtssignalen im Umgang mit den seit Jahren belastenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4TWS
|4,16
|74,89211 USD
|16,01
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG113A
|16,25
|21830,438951 Punkte
|14,38
|Open End
|DAX
|Bear
|UG34TJ
|35,20
|26943,002777 Punkte
|6,61
|Open End
|S&P 500
|Bear
|UN2Z2A
|14,03
|8264,647424 Punkte
|4,18
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UN5JBN
|8,90
|24295,074092 Punkte
|26,42
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UG2DSC
|6,92
|24000,00 Punkte
|-24,98
|20.03.2026
|Vonovia SE
|Put
|UG7G97
|2,13
|20,00 EUR
|-3,16
|16.06.2027
|Münchener Rück AG
|Call
|UG6M8X
|0,93
|570,00 EUR
|14,44
|17.06.2026
|ING Groep N.V.
|Call
|UG9ZMG
|0,36
|27,805532 EUR
|9,44
|16.09.2026
|Eli Lilly & Co.
|Call
|HD4LBU
|1,14
|1300,00 USD
|10,02
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Elmos Semiconductor SE
|Long
|UN57XM
|9,46
|70,357451 EUR
|2
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H8P
|3,23
|18766,609124 Punkte
|5
|Open End
|Deutsche Lufthansa AG
|Long
|HD61GM
|4,97
|5,707912 EUR
|4
|Open End
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Long
|UN202Z
|8,41
|150,874701 USD
|2
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR9
|1,12
|316,665756 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 10:25 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen