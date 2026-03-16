Uneinheitlicher Wochenauftakt an den Börsen

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt weiter verhalten. Der DAX bewegt sich am Vormittag leicht unter dem vorherigen Niveau, auch der Euro Stoxx 50 gibt moderat nach. Demgegenüber präsentieren sich die US-Börsen fester. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit klaren Zugewinnen. Insgesamt bleibt das Bild uneinheitlich.

Makroökonomischer Überblick

Das dominierende Thema bleibt der Krieg im Nahen Osten. Am heutigen Montag hat US-Präsident Donald Trump die Nato-Verbündeten erneut aufgefordert, sich an der Sicherung der Öltransporte durch die strategisch wichtige Straße von Hormus zu beteiligen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist infolge des Konflikts stark eingeschränkt, was die Energieversorgung und damit auch die Inflationsperspektiven belastet. Entsprechend richten sich die Blicke der Märkte weniger auf klassische Konjunkturdaten als auf jede neue politische oder militärische Entwicklung in der Region.

Meistgehandelte Aktien im Fokus Hypoport Nach einem starken Handelsstart mit einem Kursplus von knapp zehn Prozent wurde der anfängliche Anstieg im Tagesverlauf komplett abverkauft. Der Finanzdienstleister hat heute bekräftigt, seine Profitabilität bis Ende des Jahrzehnts deutlich steigern zu wollen. Konkret stellt das Management eine Verdopplung der Ebit-Rohertragsmarge bis 2029 in Aussicht. Nach den Belastungen der vergangenen Jahre durch das Zinsumfeld werten Anleger die Aussagen als Signal für operative Normalisierung und Skaleneffekte im Plattformgeschäft. Bayer

Die Aktien von Bayer zählen am Montag zu den auffälligsten Gewinnern im DAX und legen spürbar zu. Rückenwind kommt aus dem Pharmageschäft sowie von neuen Zuversichtssignalen im Umgang mit den seit Jahren belastenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4TWS 4,16 74,89211 USD 16,01 Open End X-DAX Bull UG113A 16,25 21830,438951 Punkte 14,38 Open End DAX Bear UG34TJ 35,20 26943,002777 Punkte 6,61 Open End S&P 500 Bear UN2Z2A 14,03 8264,647424 Punkte 4,18 Open End X-DAX Bear UN5JBN 8,90 24295,074092 Punkte 26,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Put UG2DSC 6,92 24000,00 Punkte -24,98 20.03.2026 Vonovia SE Put UG7G97 2,13 20,00 EUR -3,16 16.06.2027 Münchener Rück AG Call UG6M8X 0,93 570,00 EUR 14,44 17.06.2026 ING Groep N.V. Call UG9ZMG 0,36 27,805532 EUR 9,44 16.09.2026 Eli Lilly & Co. Call HD4LBU 1,14 1300,00 USD 10,02 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Elmos Semiconductor SE Long UN57XM 9,46 70,357451 EUR 2 Open End DAX Long UG6H8P 3,23 18766,609124 Punkte 5 Open End Deutsche Lufthansa AG Long HD61GM 4,97 5,707912 EUR 4 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long UN202Z 8,41 150,874701 USD 2 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR9 1,12 316,665756 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.03.2026; 10:25 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!