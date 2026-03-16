Eine hohe BU-Rente sichert den laufenden Lebensstandard, löst aber das Problem der Altersvorsorge nicht. Das Maklerhaus Pscherer zeigt, warum speziell eine spät eintretende Berufsunfähigkeit bestehende Absicherungskonzepte unter Druck setzt und welche strukturellen Grenzen klassische BU-Lösungen haben. Ein Artikel von Hans Helge Lingenberg, Geschäftsführer der Pscherer GmbH, Versicherungsmakler und BU-ExperteIn vielen Fällen bleibt nach Eintritt der Berufsunfähigkeit ein Resteinkommen erhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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