Die Kursentwicklung der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA war in den letzten Jahren ein einziges Trauerspiel. Während man vor fünf Jahren noch gut 2,5 Euro je Aktie berappen musste, ist sie in diesen Tagen für unter 0,2 Euro zu haben. Die letzten Monate und Jahre waren von zahlreichen Enttäuschungen und geplatzten Hoffnungen geprägt. Das Unternehmen unterzog sich einer Rosskur. Die gravierenden Erfolge sind zwar noch nicht zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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