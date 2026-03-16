München (ots) -Seit nunmehr 16 Jahren unterstützen die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm mit dem Projekt "Frauen in Führungspositionen" systematisch die gezielte Weiterentwicklung weiblicher Fachkräfte mit Führungspotenzial. Anlässlich des Auftakts der neunten und dem Abschluss der achten Staffel betonte bayme vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt den Stellenwert des Projekts für die Kompetenzentwicklung weiblicher Nachwuchsführungskräfte für die Wirtschaft im Freistaat: "Im Schulterschluss mit den beteiligten Unternehmen erhöhen wir mit dem Projekt mittel- und langfristig den Anteil von Frauen in leitenden Positionen, indem wir Frauen mit Führungspotenzial dabei unterstützen, ihre fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. Das stärkt sie dauerhaft bei der Erfüllung ihrer vielseitigen Verantwortlichkeiten und Aufgaben in den Führungsetagen der Betriebe der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Unsere Unternehmen profitieren von der Förderung dieser gut qualifizierten Frauen für ihre Fachkräftesicherung. Denn auch wenn sich die aktuell angespannte Wirtschaftslage dämpfend auf den Arbeitsmarkt auswirkt, bleibt die Gewinnung von geeigneten Beschäftigten eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben."Das für die Teilnehmerinnen zweijährige Entwicklungsprogramm setzt genau hier an: Es unterstützt Frauen dabei, neue Entwicklungsmöglichkeiten in Unternehmen für sich zu entdecken. Gemeinsam mit Betrieben erarbeiten sich die Leiterinnen und künftigen Entscheiderinnen in Workshops, mit Mentorings und einer begleitenden Lern- und Kommunikationsplattform Strategien und Praktiken zur Übernahme von Führungsverantwortung. Gleichzeitig trainieren sie Soft Skills für Führungskräfte.Bayerns Arbeitsministerin, Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung und Schirmherrin des Projekts, Ulrike Scharf betont: "Frauen führen - und zwar zum Erfolg. Studien belegen seit Jahren: Unternehmen mit gemischten Führungsteams sind innovativer, wirtschaftlich stärker - und damit oft erfolgreicher. Dennoch ist in Deutschland nicht einmal jede dritte Führungskraft weiblich. Darum fördert das Projekt 'Frauen in Führungspositionen' seit 2010 Frauen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie: Mit Weiterbildung, Netzwerken und Mentoring. Dieses Leuchtturmprojekt ist ein echter Gewinn für unsere Betriebe, unsere Gemeinschaft und unseren Standort. So bleibt Bayern gemeinsam stark."Zum Abschluss der achten Staffel des Projektes zieht Brossardt ein positives Fazit: "Seit dem Start im Jahr 2010 haben über 430 Frauen das Programm erfolgreich durchlaufen, darunter 65 Teilnehmerinnen in der achten Staffel. Das ist die bisher höchste Teilnehmerinnenzahl." Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage der Unternehmen und deren eigenem Engagement unterstreicht Brossardt den Bedarf an strukturierten Förderangeboten für weibliche Führungskräfte: "Wir werden das Projekt mit der neunten Staffel auch über das 16. Jubiläum hinaus weiterführen, und so die Zahl von Frauen in Führungspositionen weiter steigern."Pressekontakt:Julian Sammüller, Tel. +49 (0) 89-551 78-319, E-Mail: julian.sammueller@vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6236306