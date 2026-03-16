Bitcoin steigt erneut in Asien, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die globalen Finanzmärkte weiterhin prägen. Trotz der Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt zeigt sich der Kryptomarkt überraschend robust. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum verzeichnen deutliche Kursgewinne - gestützt durch ETF-Zuflüsse, institutionelles Interesse und die Hoffnung auf eine mögliche Erholung Richtung 100.000 Dollar. Krypto: Bitcoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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