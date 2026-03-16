Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entgegen den Hoffnungen und vielleicht Erwartungen ist für die Fed die regelmäßige Überprüfung, ob der aktuelle Satz der Federal Funds Rate noch angemessen ist, in den letzten Wochen nicht leichter, sondern schwieriger geworden, so die Analysten der Helaba.Die Notenbank stehe nach wie vor im Spannungsfeld zwischen zu hoher Inflation und einem schwächelnden Arbeitsmarkt - von Irritationen durch die verbalen und juristischen Attacken seitens der Trump-Regierung mal ganz abgesehen. Die Daten bzw. Ereignisse der letzten zwei bis drei Wochen hätten das Problem verschärft - die Lage am Arbeitsmarkt sehe etwas düsterer aus, der Preisdruck nehme eher zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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