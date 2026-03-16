Wien (www.anleihencheck.de) - Die Straße von Hormus bleibt weiterhin gesperrt, der Transport von Öl und Flüssiggas durch die Meerenge ist damit nach wie vor unterbrochen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Entsprechend hoch bleibe der Druck auf die Märkte: Nachdem der Brent-Ölpreis wieder ins Plus gedreht und die Marke von USD 100 je Barrel überschritten habe, hätten die Aktienmärkte am vergangenen Freitag nachgegeben. In diesem schwierigen Marktumfeld würden die Investoren größere Risiken meiden. Kurz vor dem Wochenende habe somit die Bereitschaft für neue Engagements gefehlt. Sowohl in Europa als auch in den USA hätten die wichtigsten Aktienindizes einheitlich im Minus geschlossen. DAX, EURO STOXX 50, NASDAQ 100 und S&P 500 hätten jeweils Verluste von rund 0,6% verzeichnet. Der ATX sei mit -1,6 % deutlicher zurückgefallen, während sich der Dow Jones mit -0,3% vergleichsweise stabil gehalten habe. ...

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