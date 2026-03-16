Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB wird gerade unsanft aus ihrer komfortablen geldpolitischen Lage gerissen, so die Analysten der Helaba.Während einige Mitglieder des EZB-Rats in der letzten Sitzung noch gehofft hätten, dass sich angesichts der Stärke des Euro ein Fenster für Zinssenkungen öffne, habe der Krieg im Persischen Golf die Perspektive vollkommen verändert. Die deutlich gestiegenen Rohölpreise würden ungute Erinnerungen an den letzten Energiepreisschock wachrufen. Dies dürfte auch bei der Pressekonferenz von Christine Lagarde zum Ausdruck kommen. Sie werde daher Entschlossenheit signalisieren. Vermutlich jedoch mit dem Beisatz, dass dies nur der Fall sei, wenn es keine Entspannung bei der Ölpreisentwicklung gebe. Ob sie in diesem angespannten Umfeld viel Raum für das Thema ihrer Nachfolgeregelung geben werde, sei eher nicht zu erwarten. ...

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