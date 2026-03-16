Paris (www.anleihencheck.de) - Seit der letzten Zinssenkung im Juni 2025 wird die Europäische Zentralbank (EZB) voraussichtlich zum sechsten Mal in Folge ihren Einlagensatz bei 2% belassen, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Trotz des Konflikts im Nahen Osten, der Risiken einer steigenden Inflation und einer Konjunkturabschwächung mit sich bringe, passe die EZB ihre Geldpolitik kurzfristig wohl nicht an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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