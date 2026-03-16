Der chinesische Automobilhersteller Chery hat ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Paris eröffnet. Dort werden künftig die nächsten Generationen kompakter urbaner Fahrzeuge der Marken Omoda & Jaecoo für den europäischen Markt entwickelt. Derzeit starten die beiden Chery-Marken mit Plug-in-Hybriden auf dem europäischen Markt, etwa dem Jaecoo 7 PHEV und Omoda 9 PHEV - nach dem Auftakt in Spanien im März 2024 folgten kurze Zeit später Großbritannien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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