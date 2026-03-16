Aridge, die Flugauto-Tochter des chinesischen Autoherstellers Xpeng, hat vor dem geplanten Börsengang in einer neuen Finanzierungsrunde fast 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit hat das Unternehmen nun insgesamt rund 1 Milliarde US-Dollar an Kapital generiert. Das frische Geld kommt dabei komplett von Finanzinvestoren bzw. Wagniskapitalgebern, namentlich den Bestandsinvestoren GL Ventures und HongShan Capital sowie den neuen Investoren Gaorong ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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