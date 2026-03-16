© Foto: OpenAIAramco bietet Öl nun auch über Yanbu am Roten Meer an - doch dort drohen Engpässe. Erste Raffinerien erhalten bereits weniger Rohöl als bestellt.Saudi Aramco gibt seinen langfristigen Ölkunden die Möglichkeit, ihre April-Zuteilungen im Hafen von Yanbu am Roten Meer in Saudi-Arabien entgegenzunehmen, wie Bloomberg am Montag berichtet. Käufer, die sich für die Yanbu-Variante entscheiden, werden allerdings wegen der begrenzten Transportkapazität der Pipeline zum Hafen nur einen Teil ihrer monatlichen Liefermenge erhalten, wie Händler berichten. Alternativ sei noch der Bezug von Öl aus dem Persischen Golf möglich. Bei einer anhaltenden Schließung der Meerenge bestehe das Risiko, gar kein Öl zu …Den vollständigen Artikel lesen
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