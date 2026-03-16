Straßburg (ots) -Zwei ARTE-Koproduktionen wurden bei der 98. Oscar-Verleihung in Los Angeles ausgezeichnet.Bester internationaler Film:"Sentimental Value" von Joachim Trier gewann den Oscar für den besten internationalen Film.Sentimental ValueSpielfilm von Joachim TrierZDF/ARTE France Cinéma, Lumen Films, Mer Film, Zentropa Productions, MK Productions, Komplizen FilmsNorwegen, Deutschland, Schweden, Dänemark, Frankreich 2025, 135 Min.Mit: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas u.a.Die Schwestern Nora und Agnes müssen sich nach dem Tod der Mutter mit ihrem entfremdeten Vater Gustav auseinandersetzen, einst ein bekannter Regisseur, verließ er die Familie früh. Nun plant der Vater ein autobiografisches Comeback; die Töchter müssen ihre komplizierte Beziehung zum Vater neu ausloten."Sentimental Value" gewann schon beim Europäischen Filmpreis als bester europäischer Film.Bester Dokumentarfilm:"Ein Nobody gegen Putin" von David Borenstein & Pawel Talankin wurde als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.Mr. Nobody against Putin (Ein Nobody gegen Putin)Dokumentarfilm von David Borenstein und Pawel TalankinZDF/ARTE, Made in CopenhagenDänemark 2025, 90 MinPawel Talankin ist Lehrer an einer Schule in seiner Heimatstadt Karabasch, als er mit Beginn des russischen Angriffskriegs den Auftrag bekommt, patriotische Veranstaltungen zu organisieren und zu dokumentieren. Seine Zweifel und Skrupel werden immer stärker. Zugleich ermöglicht sein Zeugnis einen spektakulären Einblick in die russische Propaganda-Maschine.Derzeit ist der FIlm unter diesem Link auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/116712-000-A/ein-nobody-gegen-putin/) zu sehen!Insgesamt waren sechs ARTE-Koproduktionen in verschiedenen Kategorien nominiert - vom Spielfilm über den Dokumentarfilm bis zum animierten Kurzfilm.Pressekontakt:Katja BirnmeierReferentin für Presse und PRkatja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6236377