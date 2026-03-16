München (ots) -Zum Frühlingsbeginn nimmt der Verkehr - gerade bei schönem Wetter - auf den deutschen Autobahnen wieder zu. Mit dem Start der Osterferien in Niedersachsen und Bremen sowie dem zunehmenden Ausflugsverkehr steigt am kommenden Wochenende die Staugefahr. Besonders betroffen sind am Freitagnachmittag und Samstagvormittag die Fernstraßen im Norden Deutschlands sowie die Routen in Richtung der Niederlande und der Wintersportgebiete in den Alpen und Mittelgebirgen.In Hamburg beginnt am Freitag der Frühlingsdom. Rund um die Innenstadt ist daher mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen.Besonders staugefährdete Autobahnen:A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - HamburgA2 Oberhausen - DortmundA3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - NürnbergA4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe, Dresden - GörlitzA5 Frankfurt - Kassel; Heidelberg - Karlsruhe - BaselA6 Mannheim - Heilbronn - NürnbergA7 Hamburg - Hannover; Fulda - Würzburg; Ulm - Füssen/ReutteA8 Karlsruhe - Stuttgart - München - SalzburgA9 Nürnberg - MünchenA10 Berliner RingA40 Duisburg - Essen - DortmundA81 Stuttgart - SingenA93 Rosenheim - KiefersfeldenA95 München - Garmisch-PartenkirchenA96 München - LindauA99 Autobahnring MünchenAuch auf wichtigen Transitstrecken im benachbarten Ausland muss weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden, vor allem aufgrund von Bauarbeiten. In Österreich sind davon unter anderem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. In der Schweiz sind insbesondere die Autobahnen A1 (Bern - Zürich - St. Margrethen), A2 (Luzern - Basel sowie Gotthard - Chiasso) und A3 (Basel - Zürich - Chur) belastet. In Italien bleibt die Brennerroute auf der A22 eine der wichtigsten und meistbefahrenen Nord-Süd-Verbindungen. Hier kann es aufgrund der Baustelle an der Luegbrücke zu Verzögerungen kommen. Auch Straßen in den Dolomiten sowie im Vinschgau können zeitweise stark frequentiert sein.Zudem gibt es bei Stau Abfahrtssperren auf ausgewählten Strecken:- In Tirol an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (im Raum Innsbruck zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr)- In Deutschland sind unter anderem die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A93 (Inntalautobahn) sowie die B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen betroffenBei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen weiterhin zu Wartezeiten kommen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6236405