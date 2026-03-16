Mindestens sieben Spiele könnten über die Steam-Plattform Malware auf die Computer der Nutzer:innen geschleust haben. Betroffene sollen sich direkt beim FBI melden und wichtige Hinweise liefern. Zwischen Mai 2024 und Januar 2026 sollen Gamer:innen durch mit Schadsoftware infizierte Steam-Spiele Opfer von Cyberkriminellen geworden sein. Wie Heise berichtet, ermittelt inzwischen sogar das FBI und bittet Betroffene um Mithilfe. Mindestens sieben Spiele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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