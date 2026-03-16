Hiscox hat die persönliche D&O-Versicherung erneuert. Die Police bündelt künftig bis zu fünf Mandate in einer Police, Ehrenämter sind automatisch mitversichert. Laut dem Versicherer eine Marktneuheit: Start-ups können nun bereits vor Gründung abgesichert werden. Der Spezialversicherer Hiscox hat seine persönliche Manager-Haftpflichtversicherung erneuert. Damit können sich Führungsverantwortliche und Mitglieder in Kontrollorganen in Deutschland unabhängig von einer möglicherweise bestehenden Firmen-D&O-Versicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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