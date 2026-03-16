Leitungswasserschäden sind weiterhin für die Mehrheit aller Schäden in der Wohngebäudeversicherung verantwortlich. Laut einer Statistik der R+V Versicherung verursachte Leitungswasser mehr als 6 von 10 gemeldeten Schäden im Jahr 2025. Das Problem: Sie bleiben oft über lange Zeit unbemerkt. Leitungswasser hat im vergangenen Jahr 61% aller Schäden, die der R+V in der Wohngebäudeversicherung gemeldet wurden, verursacht. Das zeigt ein Blick in die Statistik 2025 des Versicherers. Rund 45.400 Meldungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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