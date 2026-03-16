Zuletzt mussten große US-Hedgefonds - wie etwa Citadel, Millennium Management und Point72 - offenbar milliardenschwere Handelsverluste verkraften. Betroffen ist unter anderem der bei Risikovehikeln zuletzt beliebte "Steepener Trade". In dessen Zuge wetten Hedgefonds auf eine steilere Zinskurve, also größere Renditeabstände zwischen kurz- und langlaufenden Staatsanleihen. Denn bis vor Kurzem herrschte noch die Meinung vor, dass sich der Inflationsdruck im Jahresverlauf weiter abschwächen wird.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär