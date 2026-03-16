Schwäbisch Gmünd/Bonn (ots) -Der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, hält Russland für den Hauptprofiteur des Iran-Konfliktes: "Im Kreml werden die Sektkorken knallen." Die Situation Russlands sei vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran "zunehmend schwierig geworden", doch nun werde Russland "Atemluft verschafft, um den Krieg fortzusetzen", so von Fritsch im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Nach aktuellen Schätzungen habe Russland seit Beginn der Angriffe gegen den Iran "etwa sechs Milliarden Dollar zusätzlich verdient, das ist etwa drei bis fünf Prozent seines jährlichen Kriegsbudgets", so von Fritsch. Und auch durch die Lockerung der Ölsanktionen werde Russland einen "einstelligen Milliardenbetrag" verdienen. Nun komme durch die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur NATO "ein möglicher strategischer Vorteil für Russland hinzu", so der ehemalige Botschafter bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie hier:https://phoenix.de/s/Y05Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6236449