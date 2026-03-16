

EQS-Media / 16.03.2026 / 12:34 CET/CEST

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder das Unternehmen, freut sich, eine Namensänderung seiner proprietären KI-gestützten Plattform für die chemische Synthese bekannt zu geben. Die vormals unter dem Namen "SythesAltzer" geführte Plattform wurde in "Reactosphere" umbenannt. Der neue Name wurde gewählt, um der Entwicklung der Plattform über die Generierung von Synthesewegen hinaus zu einem fortschrittlicheren Intelligenzsystem Rechnung zu tragen, das Anwendungen in verschiedenen Branchen unterstützen soll. Die Plattform wurde ursprünglich entwickelt, um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auf komplexe chemische Synthese- und Reaktionsmodellierungen anzuwenden, hat sich dann aber zu einer umfassenderen Architektur weiterentwickelt, die moderne Chemieanwendungen in verschiedenen Branchen wie Biowissenschaften, Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Technologien der strategischen Verteidigung unterstützt. Die Plattform verbindet chemische Intelligenz mit datengestützter Modellierung und skalierbaren Berechnungstools und soll Unternehmen bei der Bewältigung komplexer wissenschaftlicher und betrieblicher Herausforderungen dienlich sein. Redwood arbeitet aktuell daran, die strategischen Anwendungsbereiche für seine Plattform unter anderem auf die öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigungstechnologien auszudehnen und freut sich in diesem Zusammenhang, die Ernennung von Dr. Mark R. Dybul zum "Public Safety & Defense Advisor" des Unternehmens bekannt zu geben. Dr. Dybul ist Arzt, Wissenschaftler und international anerkannter Experte im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet der Erforschung von Infektionskrankheiten, der Erarbeitung von internationalen Gesundheitsrichtlinien und der Umsetzung großangelegter Gesundheitsprogramme. Unter der Präsidentschaft von George W. Bush war er als "United States Global AIDS Coordinator" tätig und verantwortete die Implementierung des sogenannten "Presidents Emergency Plan for AIDS Relief" ("PEPFAR"), der zu den größten internationalen Gesundheitsinitiativen der Geschichte zählt. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/government/mdybul-bio.html Dr. Dybul bekleidete im "U.S. Public Health Service" den Rang eines "Rear Admiral" und war außerdem "Assistant U.S. Surgeon General", was seine Führungsqualitäten im Bereich nationaler und internationaler Initiativen für die öffentliche Gesundheit widerspiegelt. Später bekleidete er beim "Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria", einer der weltweit größten internationalen Gesundheitsfinanzierungsorganisationen, die sich der Bekämpfung von Infektionskrankheiten widmet, die Rolle eines "Executive Director". https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/government/mdybul-bio.html Dr. Dybul unterrichtet zurzeit als Professor für Medizin an der "Georgetown University" und war mehr als 25 Jahre lang Kliniker, Forscher und international führender Gesundheitsexperte für Infektionskrankheiten und die Entwicklung von Gesundheitssystemen und internationalen Gesundheitsrichtlinien. https://cghpi.georgetown.edu/profile/the-honorable-dr-mark-dybul/ In seiner neuen Funktion als "Public Safety & Defense Advisor" wird Dr. Dybul das Unternehmen im Hinblick auf mögliche Anwendungsfälle für die Plattform strategisch beraten, um Lösungen für die Herausforderungen im Zusammenhang mit den globalen Gesundheitssystemen, der Vorsorge im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der Biosicherheit, der globalen Gesundheitssicherheit und der Schnittstelle zwischen fortschrittlichen wissenschaftlichen Technologien und der öffentlichen Sicherheit sowie weiterreichenden nationalen Sicherheitsaspekten zu erarbeiten. Dr. Dybul kommentierte: "Die künstliche Intelligenz hat das Potenzial, eine immer bedeutendere Rolle bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung, der Biosicherheit und der öffentlichen Sicherheit zu spielen. Ich freue mich darauf, Redwood bei der weiteren Entwicklung von Technologien zu unterstützen, die einen Beitrag zur Innovation in diesen essenziellen Bereichen leisten können". Über Redwood AI Corp. Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen. Redwood entwickelt eine Plattform, die Synthesewege vorhersagt, Moleküle optimiert und chemische Datensätze analysiert: für Pharma, Industrie und strategische Anwendungen. Die Entwicklung neuer Medikamente dauert zu lange, kostet zu viel und scheitert zu oft. Chemische Innovationsprozesse sind trotz technologischer Fortschritte nach wie vor ressourcenintensiv und die Komplexität moderner Wirkstoffe wächst schneller als die verfügbaren Werkzeuge, sie zu beherrschen. Redwood AI hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau das zu ändern. Das Unternehmen entwickelt eine KI-basierte Chemieplattform, die chemische Synthesewege vorhersagt, neue Moleküle entwirft und optimiert sowie große chemische Datensätze präzise analysiert. Die Plattform identifiziert darüber hinaus effiziente und skalierbare Produktionsprozesse und schafft damit die Grundlage für eine neue Generation der chemischen Forschung und Entwicklung. Breite Anwendbarkeit über mehrere Märkte Die Einsatzmöglichkeiten der Plattform reichen von der frühen Medikamentenentwicklung über die Optimierung industrieller Syntheseprozesse bis hin zu Anwendungen im Bereich nationaler Sicherheit. Pharma- und Biotechnologieunternehmen können mit Redwood die Identifikation vielversprechender Wirkstoffkandidaten deutlich beschleunigen. Im Bereich der chemischen Produktion ermöglicht die Plattform die Entwicklung kostengünstigerer und besser skalierbarer Synthesewege. Für Behörden und Verteidigungsorganisationen bietet sie Unterstützung bei der Klassifizierung unbekannter chemischer Verbindungen sowie bei der Analyse potenzieller Bedrohungen. Lukrative Märkte mit erheblichem Wachstumspotenzial Redwood positioniert sich an der Schnittstelle mehrerer stark wachsender Märkte: Der globale Pharmamarkt soll bis 2030 auf über 2,35 Billionen US-Dollar wachsen, der CDMO-Markt von derzeit rund 197 Milliarden auf knapp 369 Milliarden US-Dollar bis 2034. Der Markt für KI-gestützte Wirkstoffentdeckung wird bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von rund 17,8 Milliarden US-Dollar erreichen - bei zweistelligen Wachstumsraten. Hinzu kommt der globale Verteidigungssektor, dessen jährliche Ausgaben bereits heute bei über 2,7 Billionen US-Dollar liegen. Ein Geschäftsmodell mit langfristiger Skalierung Redwood verfolgt eine klare Kommerzialisierungsstrategie: Die Plattform wird zunächst als abonnementbasierte "SaaS-Lösung" für Pharma- und Biotechnologieunternehmen angeboten. Langfristig ist die Erweiterung in Richtung KI-gestützter Wirkstoffkandidatengenerierung geplant, ein Schritt, der den Zugang zum deutlich größeren globalen Pharmamarkt eröffnen würde. Ein entscheidender strategischer Vorteil dabei: Mit jeder Implementierung wächst der proprietäre Datensatz des Unternehmens, was die Leistungsfähigkeit der Modelle kontinuierlich verbessert und einen sich selbst verstärkenden Wettbewerbsvorsprung schafft. Und besser noch: Hinter Redwood steht ein multidisziplinäres Team mit Expertise in künstlicher Intelligenz, Data Science, Chemie und Gesundheitswesen, mit akademischer und industrieller Erfahrung gleichermaßen. Oder anders formuliert: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Werkzeug, das jedes Mal besser wird, wenn jemand es benutzt. Genau das macht im Prinzip Redwood AI. Die Software hilft Unternehmen dabei, chemische Verbindungen zu analysieren. Das klingt technisch, ist aber für viele Branchen extrem wichtig: Pharmafirmen suchen nämlich immer neue Wirkstoffe, Sicherheitsbehörden wollen immer gefährliche Substanzen erkennen, und Industrieunternehmen wollen immer neue Materialien entwickeln. Was Redwood AI hier so besonders macht: Jedes Mal, wenn ein Kunde die Plattform nutzt, entstehen neue Daten. Diese Daten fließen zurück in das System und machen es klüger. Das nennt man ein "Daten-Flywheel": ein sich selbst antreibendes Rad. Das Ergebnis: Wer die KI früh nutzt, profitiert von einem System, das immer besser wird. Und die KI wird mit jedem Kunden stärker, ein echter "Kreislauf-Vorteil". Mit der zunehmenden Marktdurchdringung KI-basierter Lösungen und der weiteren Positionierung im pharmazeutischen Innovationsumfeld und darüber hinaus dürften hier neue Wachstumsimpulse entstehen. In Kombination mit den technologischen Fortschritten von Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ergibt sich ein Szenario, in dem das derzeitige Kursniveau langfristig als attraktiver Einstiegszeitpunkt betrachtet werden könnte.



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Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

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Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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