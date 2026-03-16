Hannover (ots) -- 17,4 Millionen Menschen gehörten Ende 2025 der evangelischen Kirche an- Mitglieder-Rückgang bleibt unverändert bei 3,2 Prozent- Rund 120.000 Neuzugänge in 2025. Glaubenskurse und Erwachsenentaufen ergänzen klassischen Zugang übers ElternhausHannover (16. März 2026). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat heute die Mitgliedschaftsdaten für das Jahr 2025 veröffentlicht. Nach vorläufigen Meldungen aus den Landeskirchen gehörten zum Stichtag 31. Dezember 2025 rund 17,4 Millionen Menschen einer der 20 Landeskirchen der EKD an. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies - bedingt durch Sterbefälle und Austritte- einem Rückgang um rund 3,2 Prozent.Kirchen bieten Raum für Gottesdienst, Seelsorge und Begegnung und begleiten Menschen in wichtigen Momenten ihres Lebens. Zugleich engagieren sich Kirche und Diakonie bundesweit für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen: Sie betreiben Kindertagesstätten und Schulen, unterhalten Beratungsstellen, begleiten Kranke und Pflegebedürftige und unterstützen Menschen in sozialen Notlagen. So ist etwa die Zahl der evangelischen Kita-Plätze mit 465.747 im vergangenen Jahr leicht gestiegen (Vorjahr 463.697). Mit ihrer Kirchenmitgliedschaft tragen evangelische Christinnen und Christen dazu bei, dass diese Angebote bestehen können.Mit rund 105.000 Christinnen und Christen wurden im Jahr 2025 vergleichbar viele Menschen getauft wie im Vorjahr. Taufen finden dabei nicht nur im Kindesalter statt: Etwa jede zehnte evangelische Taufe betrifft Menschen über 14 Jahre. Darüber hinaus gab es 2025 rund 16.000 Aufnahmen in die evangelische Kirche.Demgegenüber standen rund 330.000 Sterbefälle. Die Zahl der Kirchenaustritte lag mit rund 350.000 auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 351.664).Da weniger junge Menschen über ihr Elternhaus Kontakt zu Religion und Kirche erhalten, kommt neben Religionsunterricht und Konfi-Arbeit auch Glaubenskursen eine wachsende Bedeutung zu. Die digitalen und analogen Angebote richten sich sowohl an Getaufte als auch an Menschen ohne kirchliche Bindung und bieten Orientierung in Fragen zu Gott, Glauben und Religion. Glaubenskurse haben besonders in Ostdeutschland eine lange Tradition und finden inzwischen auch in anderen Regionen Deutschlands zunehmend Interesse.Hinweise: Statistische Informationen zur evangelischen Kirche sind abrufbar unter www.ekd.de/statistik sowie unter www.ekd.de/kirchenmitglieder.Eine Grafik für die freie Nutzung ist erhältlich unter www.ekd.de/stat_downloadsInformationen zur Kirchenentwicklung sind unter www.ekd.de/kirchenentwicklung einsehbar.Informationen zu Glaubenskursen finden Sie unter www.ekd.de/glaubenskurse-71418.htmPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6236467