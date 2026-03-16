Die chinesische Regierung hat eine Richtlinie veröffentlicht, die darauf abzielt, die kommerzielle Nutzung von Wasserstoff in verschiedenen Industriezweigen voranzutreiben. In diesem Zuge soll nicht nur die Flotte an Brennstoffzellenfahrzeugen deutlich wachsen, sondern vor allem auch der Wasserstoff-Preis für Endverbraucher sinken. Unter anderem plant das Land, seine Flotte an Brennstoffzellenfahrzeugen bis 2030 auf 100.000 zu verdoppeln. Das geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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