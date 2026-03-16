Die britische Regierung stellt im Zuge ihres ZEBRA-Programms umgerechnet weitere 85 Millionen Euro bereit. Mit den Mitteln soll die Anschaffung von insgesamt 484 neuen emissionsfreien Bussen bezuschusst werden. Fast die Hälfte der Gelder fließt nach Sheffield, wo der dortige Verkehrsbetrieb 186 E-Busse einflottet. London dreht mit seinem Regierungsprogramm "Zero Emission Bus Regional Areas" (ZEBRA) eine weitere Förderrunde: Diesmal werden 73,2 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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