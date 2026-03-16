© Foto: wO-DALL·EInflationstrauma und Ölpreis-Schock: Die Weltleitbanken Fed, EZB und BoJ treffen sich in einer Schicksalswoche - während der Nahe Osten die Märkte in Atem hält.In den kommenden Tagen blickt die Finanzwelt auf eine seltene "Super-Woche" der Geldpolitik: Erstmals seit Ende 2021 entscheiden die Federal Reserve (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan (BoJ) innerhalb weniger Tage über ihre Leitzinsen. Es stehen bei jedem einzelnen Mitglied der G7-Staaten sowie bei acht der zehn weltweit am häufigsten gehandelten Währungsgebiete Entscheidungen an. Die Vorzeichen haben sich zuletzt deutlich verdüstert. Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie die …Den vollständigen Artikel lesen
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