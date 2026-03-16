München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Claus Ruhe Madsen (CDU, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein)
Herbert Diess (Aufsichtsratsvorsitzender Infineon)
Claudia Major (Militärexpertin)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Amelie Marie Weber (ARD)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Hohe Spritpreise und Gefahren für die deutsche Wirtschaft
Im Gespräch: der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW, Herbert Diess.
Europas Sicherheitspolitik und das transatlantische Verhältnis
Im Studio: die Militärexpertin Claudia Major.
Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die ARD-Journalistin Amelie Marie Weber und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6236515
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Die Gäste:
Claus Ruhe Madsen (CDU, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein)
Herbert Diess (Aufsichtsratsvorsitzender Infineon)
Claudia Major (Militärexpertin)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Amelie Marie Weber (ARD)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Hohe Spritpreise und Gefahren für die deutsche Wirtschaft
Im Gespräch: der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW, Herbert Diess.
Europas Sicherheitspolitik und das transatlantische Verhältnis
Im Studio: die Militärexpertin Claudia Major.
Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die ARD-Journalistin Amelie Marie Weber und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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