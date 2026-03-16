KI-Agenten könnten laut einer Studie Desinformationskampagnen deutlich effektiver und günstiger durchführen als bisher aktive Bot-Netzwerke oder Troll-Fabriken. Die technischen Voraussetzungen dafür sind schon da, so die Forscher:innen. Schon länger nutzen auch staatliche Akteure Bot-Netzwerke oder menschliche Troll-Fabriken, um in sozialen Netzwerken Fake News oder Desinformation zu verbreiten. Ziel: gesellschaftliche Spannungen vertiefen oder den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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