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HIVEs BUZZ HPC erweitert Rechenzentrumspräsenz nach British Columbia und vervierfacht die Kapazität seiner KI-Rechenzentren



16.03.2026 / 13:16 CET/CEST

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HIVEs BUZZ HPC erweitert seine Rechenzentrumspräsenz nach British Columbia und vervierfacht die Kapazität seiner flüssigkeitsgekühlten KI-Rechenzentren Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 16. März 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur und KI-Computing, gab heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing ("BUZZ") eine Erweiterung seiner Kapazität an flüssigkeitsgekühlter KI-Rechenzentrumskapazität um das Vierfache durch seinen zuvor angekündigten strategischen Rechenzentrumspartner in Kanada bekannt und erhöht damit die bestehenden 4 Megawatt ("MW") in Manitoba auf 16,6 MW kritische IT-Last in zwei kanadischen Provinzen (alle hier genannten Zahlen beziehen sich auf die kritische IT-Last), wodurch das unabhängige KI-Computing von HIVEs BUZZ HPC in Kanada erweitert wird (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Die Erweiterung umfasst eine neue Kollokationseinrichtung in British Columbia, die sofort 5 MW Kapazität bereitstellt, mit der Option auf eine Erweiterung um weitere 7,6 MW. Diese neue sofort verfügbare Kapazität ermöglicht den Einsatz von bis zu 2.000 AI-optimierten GPUs der nächsten Generation mit hoher Leistungsdichte in British Columbia und ergänzt die Kapazität für etwa 2.000 GPUs in der bestehenden BUZZ-Einrichtung in Manitoba. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über eine kurzfristige Ausbaukapazität auf über 4.000 GPUs in Kanada durch seine Rechenzentrumspartnerschaften und eigene Standorte, was die zuvor angekündigten Ziele des Unternehmens für den Einsatz von GPU-KI-Clouds im Kalenderjahr 2026 beschleunigt. Vierfaches Wachstum der Kapazität in unabhängigen KI-Rechenzentren in ganz Kanada Die KI-Kollokationspräsenz des Unternehmens mit Bell Canada AI Fabric, seinem strategischen Rechenzentrumspartner, erstreckt sich nun über zwei Provinzen im Westen Kanadas: Manitoba: 4 MW kritische IT-Last. BUZZ hat 504 AI-optimierte GPUs der nächsten Generation mit einem Verbrauch von ca. 1 MW bereitgestellt, wobei 3 MW Restkapazität für ca. 1.500 zusätzliche GPUs zur Verfügung stehen. British Columbia (Phase 1): 5 MW kritische IT-Last, sofort verfügbar. Diese Kapazität unterstützt den Einsatz von ca. 2.000 AI-optimierten GPUs der nächsten Generation mit hoher Leistungsdichte. British Columbia (Phase 2): Option auf weitere 7,6 MW kritische IT-Last im Jahr 2027, wodurch weitere 3.000 AI-optimierte GPUs der nächsten Generation mit hoher Leistungsdichte unterstützt werden. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über einen Wachstumspfad für über 6.000 neue GPU-Bereitstellungen in Kanada durch diese strategische Rechenzentrumspartnerschaft mit Bell Canada AI Fabric, was die infrastrukturelle Grundlage für seine Umsatzziele im Bereich der GPU-Cloud bildet. Wichtig ist, dass keine zusätzlichen Investitionsausgaben erforderlich sind, um diese erweiterte Kollokationskapazität zu sichern. Die vom Unternehmen im Jahr 2025 an den strategischen Rechenzentrumspartner geleisteten Anzahlungen reichen aus, um die gesamte Wachstumspipeline abzusichern. Die üblichen Betriebskosten im Zusammenhang mit der Beschaffung und Installation von GPUs sowie dem laufenden Rechenzentrumsbetrieb bleiben davon unberührt und werden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit erwartet. Beschleunigung des Wachstums im Bereich KI-Cloud Das Unternehmen hatte zuvor das Ziel bekannt gegeben, 6.000 GPUs der neuesten Generation für die KI-Cloud neu zu implementieren. Diese Erweiterung der Kollokationskapazitäten stellt die Infrastruktur bereit, die erforderlich ist, um dieses Ziel beschleunigt zu erreichen. Für die nächsten 6 Monate werden 4.000 KI-optimierte GPUs der nächsten Generation als vertraglich vereinbarte Einnahmen angestrebt (darunter 2.000 GPUs mit hoher Leistungsdichte in British Columbia). Das Unternehmen erwartet eine weitere Erweiterung um 2.000 GPUs mit hoher Leistungsdichte durch zusätzliche Partner-Rechenzentren oder eigene Rechenzentren, wodurch in Kanada 6.000 GPUs erreicht werden, mit einem Ziel von 200 Millionen Dollar an vertraglich vereinbarten annualisierten Umsätzen aus dem Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, "HPC ARR") bis zum Ende dieses Geschäftsjahres (Zeitraumende 31. März 2027). Für neue langfristige GPU-Verträge mit Unternehmenskunden strebt das Unternehmen ein HPC-EBITDA von 75 % an. "Nationen, die ihre eigene KI-Rechenleistung kontrollieren, werden die nächste Ära globaler Innovation anführen. Kanada verfügt über das Talent, die Energie und nun, mit BUZZ, auch über die Infrastruktur, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren", sagte Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE. "Seit 2017 hat HIVE die Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexe digitale Infrastruktur über neun Zeitzonen und drei Kontinente hinweg konsequent und rigoros aufzubauen, zu skalieren und zu betreiben. Diese Disziplin wenden wir nun auf den KI-Bereich an. Unser zweigleisiges Modell - Tier-I-Bitcoin-Mining zur Generierung von Cashflow und Tier-III-KI-Rechenleistung zur Erzielung margenstarker wiederkehrender Umsätze - wurde genau für diesen Moment entwickelt. Diese Expansion mit Bell ist ein Bekenntnis zu unserer Überzeugung. Wir glauben, dass souveräne KI-Rechenleistung das nächste Jahrzehnt der kanadischen Innovation prägen wird, und HIVE beabsichtigt, dabei im Mittelpunkt zu stehen. Darüber hinaus besitzt und betreibt HIVE neben unserem spannenden Wachstumskurs weitere Rechenzentren in Kanada, die sich hervorragend für die Umwandlung in Hyperscale-Kollokation und sogar für Regierungs- oder Militärverträge eignen. Beachtenswert ist, dass das Management Hinweise hat, dass unser 70-MW-Standort in New Brunswick die erforderliche Fläche mit Stromversorgung für die Bedürfnisse von Hyperscalern bietet, und wir glauben, dass der Standort unseres 7,6-MW-Standorts am Flughafen Toronto für staatliche oder militärische Anwendungen sehr attraktiv ist." Aydin Kilic, President und CEO von HIVE, fügte hinzu: "Diese Erweiterung verschafft uns zugesagte Kapazitäten für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren in zwei Provinzen und einen klaren Weg zu über 6.000 AI-optimierten GPUs der nächsten Generation in Kanada. Wenn die Nachfrage nach AI-Rechenleistung steigt, können wir schnell handeln, um zusätzliche Cluster von AI-optimierten GPUs online zu stellen und so unsere ARR-Ziele für 2026 zu erreichen, während wir das EBITDA im Rahmen einer Strategie mit geringen Investitionsausgaben skalieren. Die Rechenzentrumsinfrastruktur ist nun gesichert, und die Nachfrage nach Rechenleistung ist stark. Wir sehen wirtschaftliche Rahmenbedingungen, in denen 3-Jahres- und 5-Jahres-Verträge für längerfristige GPU-Verträge den Investoren die Gewissheit geben, dass es eine starke fundamentale Rendite auf die Investition und den Einsatz dieser GPU-Cluster gibt. Investoren sollten mit kurzfristigen Updates zu GPU-Beschaffungs- und Cloud-Umsatzverträgen rechnen, während wir diesen beschleunigten Zeitplan umsetzen." * Wie hier verwendet, ist "HPC-EBITDA" definiert als Einnahmen aus den HPC-Betrieben vor Abzug von HPC-bezogenen Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. "HPC-ARR" stellt als Kennzahl lediglich den gesamten HPC-Umsatz dar und sagt nichts über die Rentabilität aus. Der HPC-ARR wird hier als Wachstumsmaßstab dargestellt. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen sollten in Verbindung mit den gemäß GAAP in den Quartals- und Jahresabschlüssen von HIVE dargestellten Kennzahlen zu Betriebsergebnissen und Liquidität gelesen werden und nicht als Alternativen oder Ersatz für diese angesehen werden. Alle Finanzprognosen spiegeln die aktuelle Marktstimmung und öffentliche Bekanntmachungen zum Stand März 2026 wider; die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Investoren sollten ihre eigene Due Diligence durchführen. Kapitalallokation und zukünftige Investitionsstrategie in Europa Wie bereits bekannt gegeben, ist HIVE seit 2017 in Schweden tätig und hat dort mehrere erfolgreiche Rechenzentren errichtet, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden. In dieser Zeit hat HIVE einen bedeutenden Beitrag zur lokalen Wirtschaft geleistet, indem es zahlreiche Subunternehmer einbezog und lokale Initiativen wie den Hockey Club in Boden unterstützte. Insbesondere war HIVE auch der erste Rechenzentrumsbetreiber in Schweden, der in Zusammenarbeit mit Svenska Kraftnät und Vattenfall am nationalen Netzausgleichsprogramm teilnahm und so zur Stabilisierung der Versorgung mit erneuerbarer Energie beitrug und gleichzeitig die regionale Energieinfrastruktur unterstützte. Die Übernahme des 7-MW-Rechenzentrums in Boden, Schweden, durch HIVE im November 2023 markierte einen ersten Schritt im strategischen Übergang des Unternehmens von einer Tier-I-Digitalinfrastruktur hin zu einer Tier-III-Infrastruktur für Hochleistungsrechnen und künstliche Intelligenz. Während der Standort ursprünglich als Teil der mit erneuerbarer Energie betriebenen Hashrate-Produktion von HIVE genutzt wurde, wurde die Anlage anschließend für die Umstellung auf Tier-III-KI- und HPC-Standards vorgesehen, die GPU-Cluster auf Unternehmensniveau unterstützen können. Im Rahmen dieses Übergangs baut HIVE seine ASIC-basierte Hashrate-Produktion (die für ausländische Bitcoin-Mining-Pool-Kunden bereitgestellt wird) in seiner größeren Anlage in Boden schrittweise ab, wodurch das Unternehmen Ressourcen für seine expandierende KI- und HPC-Strategie in Europa umschichten kann. Diese strategische Neuausrichtung wurde durch die zunehmenden Herausforderungen ausgelöst, denen sich die schwedischen Tochtergesellschaften von HIVE in ihrem traditionellen Hashrate-Produktionsgeschäft gegenübersehen. In jüngster Zeit war das Unternehmen mit anhaltenden Vollstreckungsmaßnahmen und - nach seiner Auffassung - einer fehlerhaften Anwendung bestehender Steuervorschriften durch die schwedischen Steuerbehörden konfrontiert. Trotz unterstützender Gutachten mehrerer renommierter Anwaltskanzleien, einer Tier-1-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und führender lokaler Wissenschaftler, die auf schwedische Mehrwertsteuerfragen spezialisiert sind, haben die Behörden eine Sicherheitsleistung für die strittigen Steuerbescheide verlangt. In der Vergangenheit wurden dem Unternehmen aufgrund der Stärke seiner Argumente stets Zahlungsaufschübe gewährt, während es auf eine endgültige gerichtliche Entscheidung wartete. Diese Entwicklungen haben zu operativer Unsicherheit geführt und die Fähigkeit des Unternehmens eingeschränkt, sein traditionelles Hashrate-Produktionsmodell auf einer konsistenten wirtschaftlichen Basis fortzuführen. Als Reaktion auf diese sich wandelnden Bedingungen ist HIVE zu dem Schluss gekommen, dass die Fortführung seines ASIC-basierten Hashrate-Produktionsmodells in Schweden wirtschaftlich nicht mehr tragbar sein könnte, und das Unternehmen wird damit beginnen, die schrittweise Einstellung dieser Aktivitäten zu prüfen. Als proaktive Lösung verlagert HIVE seinen strategischen Fokus auf Tier-III-Rechenzentren für Hochleistungsrechner und künstliche Intelligenz. Dieser Übergang ist bereits im Gange, und zwar mit der Aufrüstung der 7-MW-Anlage des Unternehmens in Boden auf ein Tier-III-Design. Der Bau ist derzeit im Gange, und die Anlage soll GPU-Cluster auf Basis der NVIDIA GB300-GPU-Architektur unterstützen, die für anspruchsvolle KI-Trainings- und Inferenz-Workloads ausgelegt sind. Diese Investition wird HIVE an die Spitze der digitalen Infrastruktur der nächsten Generation bringen und gleichzeitig sicherstellen, dass das Unternehmen weiterhin einen Beitrag zur technologischen Entwicklung der Region leistet. Für die Gemeinde Boden sollen diese Rechenzentren der nächsten Generation das lokale Wirtschaftswachstum fördern, Bildungspartnerschaften stärken und technologieorientierte Unternehmen anziehen, wodurch der Ruf der Region als Drehscheibe für digitale Innovation weiter gefestigt wird. RSU-Zuteilungen untermauern das Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum Um sicherzustellen, dass das Team, das die aktuelle und zukünftige Vision von HIVE umsetzt, direkt auf die Interessen der Aktionäre ausgerichtet ist, gewährt HIVE seinen Mitarbeitern, Führungskräften, Direktoren und Beratern im Rahmen seines RSU-Plans 2.849.400 Restricted Share Units ("RSUs") mit einer obligatorischen einjährigen Übertragungsfrist an der TSX Venture Exchange. Dies bringt das Management in Einklang mit den Investoren, um langfristigen Wert zu schaffen. Inspiriert von Forschungen der Harvard Business School zu nichtlinearen Anreizen fördern diese vierteljährlichen, meilensteinbasierten Prämien Innovation und Mitarbeiterbindung - und bringen globale Talente von Paraguay bis Schweden mit der Vision von HIVE für nachhaltiges Wachstum und minimale Verwässerung in Einklang. HIVE hat diese RSUs an alle Mitarbeiter verteilt, sowohl an neue als auch an langjährige, um seine einzigartige Kultur zu bewahren, die sich auf Effizienz und Kapitalrendite konzentriert. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

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Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Über BUZZ HPC BUZZ High Performance Computing (BUZZ HPC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) und ein NVIDIA Cloud Partner, bietet Cloud-Services für Unternehmen und groß angelegte GPU-Cluster. Die Plattform unterstützt eine Reihe von Managed Services, darunter Kubernetes, Slurm, virtuelle Maschinen und Bereitstellungen von Bare-Metal-Systemen, die für KI, maschinelles Lernen und wissenschaftliche Workloads optimiert sind. BUZZ HPC hat seinen Hauptsitz in Kanada und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist eine der ersten und wenigen kanadischen unabhängigen KI-Plattformen, die in großem Maßstab betrieben werden. Seit 2017 hat das Unternehmen Supercomputing-Umgebungen in Kanada und den nordischen Ländern eingerichtet. Seine Tier-III+-Rechenzentren, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden und mit extrem niedriger Power Usage Effectiveness (PUE, Stromverbrauchseffektivität) entwickelt wurden, beherbergen Tausende von GPUs in Industriequalität in Nordamerika und Europa, die für das Training, die Feinabstimmung und die Inferenz von KI-Modellen verwendet werden. Durch seine Green GPU-Initiative verbindet BUZZ HPC KI-Innovation mit Nachhaltigkeit und bietet lokales Fachwissen und eine globale Infrastruktur. Erfahren Sie mehr unter https://www.buzzhpc.ai Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC Tel.: (604) 664-1078

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