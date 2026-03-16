© Foto: Arne Dedert - dpaEigentlich profitiert der US-Einzelhändler Dollar Tree von konsumschwachen Krisen: Aber das aktuelle Ergebnis weckt erhebliche Zweifel an diesem Prinzip.Dollar Tree ist eine Mischung zwischen Tedi und KiK, mit einem Supermarktanteil und will vor allen Dingen eines: günstig sein. Produkte gibt es dort schon meist ab 1,25 US-Dollar. US-Konsumenten greifen in wirtschaftlich schwachen Zeiten gerne zu dem US-Discounter. Am Montag präsentierte das Unternehmen Geschäftszahlen und die sprechen eine andere Sprache. Im frühen Handel am Montag fiel die Aktie von Dollar Tree um rund 5 Prozent, denn den Anlegern schmeckte die Prognose des Unternehmens nicht. Die Mittelwerte der Prognose des …Den vollständigen Artikel lesen
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