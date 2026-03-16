Die SV SparkassenVersicherung und MRH Trowe vertiefen ihre Kooperation in der bAV-Verwaltung. Die SV steigt über ihre Tochter SV bAV Consulting GmbH bei der Heubeck pen@min GmbH ein. Das Unternehmen gehört seit 2025 zu MRH Trowe. Die SV SparkassenVersicherung und MRH Trowe intensivieren ihre strategische Partnerschaft in der Administration betrieblicher Altersversorgung. Die SV erwirbt über ihre hundertprozentige Tochter SV bAV Consulting GmbH eine Beteiligung an der Heubeck pen@min GmbH. Das Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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