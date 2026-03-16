Köln (ots) -Doppelte Premiere, maximale Resonanz, pure Begeisterung! Mit einem spektakulären Eröffnungswochenende in Köln ist die APOTHEKENTOUR 2026 in ihre bisher größte Saison gestartet. Mehr als 3.000 Apotheker:innen, PTA und PKA strömten in die Kölner Messehalle 1, um sich im Austausch mit den Teams von mehr als 40 Top-Pharmaunternehmen über die neuesten Trends der Branche zu informieren. Wissen, Networking und Erlebnis standen im Fokus - und am 50. Eventwochenendeseit dem Start der ersten Tour im Mai 2022 wurden alle Erwartungen übertroffen.Die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/), powered by APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/)und PTA IN LOVE (https://www.pta-in-love.de/), knackte bereits am Premierenwochenende den eigenen bisherigen Besucherrekord. Die enorme Resonanz von 3.041 Besucher:innen unterstrich die Strahlkraft des Formats. Top-Pharmaunternehmen präsentierten an ihren Ständen ihre Marken und Innovationen, während die Teams aus den Apotheken gezielt den Dialog suchten. Besonders in politisch bewegten Zeiten beweist die Tour erneut, wie essenziell der persönliche Austausch auf Augenhöhe ist.Im Zentrum des Geschehens stand der massive Wissenstransfer: In rund 160 kompakten Live-Vorträgen vermittelten Expert:innen praxisnahes Know-how direkt an den Lounges. Ein besonderes Highlight markierte der Sonntag: Im exklusiven CEO-Talk diskutierten Tom Bellartz (ELPATO) und Nils Glagau (Inhaber und CEO von Orthomol) über unternehmerischen Mut und die Transformation des Marktes. Am Samstag hatte Nadine Tröbitscher (Chefredakteurin APOTHEKE ADHIOC, PTA IN LOVE) u.a. ABDA-Präsident Thomas Preis zu Gast im Live-Talk.Die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/)gibt es erst seit 2022, doch in dieser kurzen Zeit hat sie sich stetig neu erfunden. "Wir sind keine Wiederaufnahme vom letzten Jahr - wir sind eine Neuinszenierung. Dass wir unser 50. Jubiläum ausgerechnet bei unserer Premiere in Köln mit mehr als 3.000 Gästen feierten, bestätigt uns enorm", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. Auch die Besucher:innen zeigten sich begeistert: "Die Tour ist für mich und mein Team ein Muss! Hier erfahre ich alle News aus erster Hand und kann das Wissen morgen direkt in der Beratung anwenden", berichtete eine Apothekeninhaberin vor Ort.Nach dem erfolgreichen Eröffnungswochenende gastiert die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) 2026 in folgenden Städten:Hamburg, 28. - 29. MärzRostock, 11. - 12. AprilHannover, 9. - 10. MaiDuisburg, 16. - 17. MaiMainz, 30. - 31. MaiRegensburg, 6. - 7. JuniLeipzig, 29. - 30. AugustBerlin, 5. - 6. SeptemberMünchen, 12. - 13. SeptemberStuttgart, 17. - 18. OktoberKarlsruhe, 31. Oktober - 1. NovemberDarüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum vierten Mal wird sie im November in Wien bis zu 3.500 Apotheker:innen und PKA begeistern.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, CGM Lauer, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, InfectoPharm, Klosterfrau, KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, STADA, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.Weitere kommen in den kommenden Wochen dazu.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt, einige Events sind bereits ausgebuchtDie ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURUndine NeumannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6236563