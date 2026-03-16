Erste Bohrungen beginnen, um das vielversprechende Potenzial für REE-Nb-Y-Entdeckungen im Squalus Lake Alkaline Complex zu erschließen

16. März 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) ("Pan American" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen auf dem Projekt Tharsis des Unternehmens (das "Projekt") in den Northwest Territories (Kanada) aufgenommen wurden.

Der Start der Bohrungen ist ein wesentlicher Meilenstein für Pan American, da das Unternehmen damit das erste Bohrprogramm bei Tharsis einleitet. Dieses Programm markiert den Übergang von Explorationsarbeiten an der Oberfläche zu Bohrungen, mit denen das Unternehmen erstmals das Potenzial des Projekts für die Auffindung von kritischen Mineralien in der Tiefe erproben wird.

Seit dem Erwerb des Rechts, sich eine Beteiligung von bis zu 100 Prozent am Projekt zu sichern, hat Pan American mehrere Explorationsphasen bei Tharsis absolviert, die unter anderem Probenahmen an der Oberfläche, geophysikalische Auswertungen und Modellierungen im Projektmaßstab zur Ermittlung vorrangiger Bohrziele umfassten. Anhand dieser Arbeiten konnte ein großes höffiges Intrusionssystem beim Squalus Lake Alkaline Complex ("SLAC") umrissen werden, welcher als aussichtsreich für Mineralisierungen von Seltenerdmetallen ("REE"), Niob ("Nb") und Yttrium ("Y") gilt - Metalle, die an Bedeutung für Spitzentechnologien und sichere nordamerikanische Lieferketten gewinnen.

Die erste Bohrung wird derzeit von einer auf dem Eis des Squalus Lake errichteten Bohranlage aus durchgeführt. Das Programm ist darauf ausgelegt, zu bewerten, ob die anhand vorheriger Explorationsarbeiten ermittelten Ziele mit Karbonatitkörpern übereinstimmen, die in der Tiefe eine REE-, Nb- und Y-Mineralisierung beherbergen könnten. Mit dem Fortschreiten der Bohrungen werden die Ergebnisse eines jeden Bohrlochs zur Ausrichtung der nächsten Explorationsphasen sowie zur Verfeinerung der Zieldefinition im gesamten Projektgebiet beitragen.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American Energy, sagt dazu:

"Die Aufnahme des ersten Bohrlochs bei Tharsis ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen. In den letzten Monaten hat sich unser Team systematisch um den Ausbau des Projekts und die Abgrenzung solider Bohrziele bemüht. Mit dem Start der Bohrungen leiten wir die nächste Explorationsphase ein, mit dem Ziel, das Entdeckungspotenzial des Projekts Tharsis zu erschließen."

Das Winterprogramm 2026 soll je nach den Bedingungen vor Ort Diamantbohrungen über ungefähr 1.500 Meter umfassen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem Fortschreiten der Bohrungen weitere Updates bereitzustellen, wenn die Ergebnisse vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, der zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Im Namen des Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: mailto:info@panam-energy.com

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