Lech am Arlberg (ots) -Vom 25. bis 28. Juni 2026 vereint das Symposium "Impact Lech" Top Manager:innen, Startup Gründer:innen, Wissenschaftler:innen und Expert:innen aus unterschiedlichsten Disziplinen in Lech Zürs am Arlberg, um Chancen und Herausforderungen der zunehmend datengetriebenen Welt zu diskutieren.Welche Auswirkungen haben neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Entwicklungen auf unser Leben, unsere Arbeit und unsere Gesellschaft? Diese zentrale Frage bildet das Leitmotiv von Impact Lech, das der Genetiker Markus Hengstschläger gemeinsam mit Lech Zürs Tourismus ins Leben gerufen hat. Die fünfte Ausgabe des Symposiums findet vom 25. bis 28. Juni 2026 statt und beleuchtet unter dem Titel "Das Zeitalter der Daten" die Chancen und Herausforderungen einer zunehmend datengetriebenen Welt. Diskussionsrunden, Vorträge und Gespräche finden in den Lechwelten, im traditionsreichen Hotel Gasthof Post sowie auf der auf 1.560 Metern gelegenen Rud-Alpe statt. Damit verbindet Impact Lech erneut hochkarätigen intellektuellen Austausch mit der besonderen Atmosphäre der Arlberger Bergwelt."Wir leben in einem Zeitalter, in dem das Ausmaß und die Vielfalt von Daten, die von Mensch und Maschine generiert werden, exponentiell wachsen. Die Anwendung von KI wird es dem Menschen ermöglichen, diese enormen Datensätze als Ressource und Entscheidungsgrundlage nutzen zu können", erklärt Organisator Hengstschläger. "Was ist bereits möglich? Was wird in Zukunft möglich sein? Und welche Rahmenbedingungen braucht es dafür? Es freut mich sehr, dass uns die Ausführungen so hochkarätiger Expert:innen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, Startups, Kultur, Medizin und Sport als Basis für eine angeregte Diskussion dieser Fragen dienen werden.""Impact Lech steht beispielhaft für den Anspruch von Lech Zürs, Raum für fundierten Dialog über die großen Fragen unserer Zeit zu schaffen", betont Christoph Brunner, CEO und Tourismusdirektor der Lech Zürs Tourismus GmbH. "Die besondere Atmosphäre der Berge ermöglicht Abstand vom Alltag und schafft ein Umfeld, in dem neue Perspektiven entstehen und interdisziplinärer Austausch auf höchstem Niveau stattfinden kann."Hochkarätiges Programm: Daten, KI und gesellschaftlicher Wandel im FokusDie Data-Science-Expertin Marlis Temper beleuchtet bei Impact Lech die Bedeutung von Daten und KI in Forschung und Lehre, Verena Ehold (Geschäftsführerin des Umweltbundesamts) spricht über Umwelt- und Klimadatenanalysen und Sok-Kheng Taing (Gründerin Dynatrace) erläutert KI-gestütztes Datenmonitoring. Im Anschluss diskutieren die drei Expertinnen mit Patricia Neumann (CEO Siemens Österreich) und Peter Krammer (CEO von Swietelsky) die Frage: "Was Daten können - und was nicht".Die Aspekte Datenethik und Datenschutz sowie die gesellschaftliche Relevanz von generativer KI und Deep fake werden von Sabine Köszegi (Universitätsprofessorin, KI Ethikbeirat UNESCO), dem Rechtsanwalt Martin Schiefer und der Rechtsprofessorin Christiane Wendehorst (Deutsche Datenethikkommission) erläutert und anschließend gemeinsam mit Thomas Mann (Geschäftsführer CIS-Certification & Information Security Services GmbH), Patricia Neumann und Volker Viechtbauer (langjähriger Leiter von Recht und Personal bei Red Bull) diskutiert.Die Olympiasieger und Weltmeister Toni Innauer und Marcel Hirscher beleuchten, welche Bedeutung Daten heute im Spitzensport und für die Entwicklung von Sportgeräten haben. Andre Heeg (Managing Director von BCG X Berlin und ehemaliger Chief Digital Officer von Sandoz International) spricht über den aktuellen Trend Longevity, die Vermessung des Menschen und die Datenrevolution in der Gesundheitsbranche. Auf der Rud-Alpe werden Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner das von ihnen geleitete Spin-off Parity Quantum Computing vorstellen, Yat Siu (Gründer und Chairman von Animoca Brands Hongkong) gibt Einblicke in die Krypto- und Blockchainwelt und Cindy Candrian (CEO des Schweizer KI Startups Delta labs) wird mit den drei Expert:innen anschließend über "Den Kampf um die Datenhoheit" diskutieren.Nachdem der KI-Pionier Sepp Hochreiter (Universitätsprofessor, Gründer des KI Startups NXAI) seine aktuellsten Forschungen zu einer verbesserten Alternative zu ChatGPT präsentiert und Stefan Thurner (Universitätsprofessor, President of the Complexity Science Hub) erläutert, was die Komplexitätsforschung aus Daten lesen kann, diskutieren beide mit Sabine Köszegi, Yat Siu, Marlies Temper und Georg Kopetz (Gründer und CEO TTTech) auch die Frage: "Was es braucht, um Daten nutzen zu können, um die Welt besser zu verstehen".Ein Gespräch mit dem Schauspieler und Autor Miguel Herz-Kestranek dreht sich um die Frage, ob in Zukunft Schauspieler:innen und Synchronsprecher:innen durch KI ersetzt werden. Michael Strugl (CEO Verbund) erläutert die Zukunft der datengetriebenen Energiewirtschaft und der Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz spricht in seinem Vortrag über ultraschnelle Elektronenbewegungen zur molekularen Diagnostik. Der Investor und ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner, widmet sich dem Thema "Erfahrung beschleunigen - welche Daten braucht Führung in einer fluiden Welt?". Heike Dorninger (Managing Director BCG), Valerie Hackl (Geschäftsführerin GasConnect Austria), Andreas Klauser (CEO Palfinger), Karl-Heinz Strauss (CEO Porr), Georg Kopetz und Michael Strugl vertiefen die Frage "ESG, KI und globale Machtverhältnisse im Wandel - welche Daten/Informationen/Netzwerke braucht Management heute?".Katalin Kariko, die den Medizin-Nobelpreis für die Entwicklung der Grundlage für mRNA-basierte Impfstoffe erhielt, wird über ihr Leben in der Forschung und die Bedeutung von Daten für die Medizin von morgen sprechen.Nachdem der Direktor von Johnson&Johnson MedTech Supply Chain Deutschland, Tobias Stock, einen Überblick über "Die richtigen Daten für resiliente Lieferketten" gibt, Vesna Glatz (CEO ServiceNow Austria) über "Ein integriertes Datenmodell als Führungsarchitektur" spricht, Cindy Candrian eine "KI-gestützte Simulation von Kundenverhalten" präsentiert und Jochen Borenich (Geschäftsführer JBX-Tech, ehemaliger Vorstand Cancom Deutschland) über Cyberkriminalität spricht, widmen sich alle in der diesjährigen Abschlussdiskussion von Impact Lech gemeinsam mit Andreas Klauser und Karl-Heinz Strauss dem Thema "Datenmanagement für das Unternehmen".Alle Informationen zu "Impact Lech 2026": www.impact-lech.atÜber Impact Lech als etabliertes VeranstaltungsformatMit Impact Lech hat sich Lech Zürs am Arlberg in wenigen Jahren als Plattform für interdisziplinären Dialog etabliert. Das Symposium bringt führende Denker:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft zusammen und schafft Raum für faktenbasierte Diskussionen über zentrale Zukunftsfragen - eingebettet in die inspirierende Bergwelt des Arlbergs. Im Jahr 2022 fand Impact Lech erstmals zum Thema "Energiekompetenz" statt. Im Jahr 2023 erörterten Expert:innen das Thema "Der Mensch und die Maschine", 2024 das Thema "Sicherheit" und 2025 "Die Zukunft des mobilen Menschen". Thema von Impact Lech 2026 wird "Das Zeitalter der Daten" sein. Unterstützt wird der diesjährige Event von Verbund AG, Boston Consulting Group, Palfinger AG, Schiefer Rechtsanwälte, ServiceNow, qualityaustria und Porr AG.Über Markus Hengstschläger, Gründer und Leiter von Impact LechDer Genetiker Markus Hengstschläger ist Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien. Er leitet den Think Tank Academia Superior, ist stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission sowie Kuratoriumsmitglied des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds und war 10 Jahre lang Mitglied des Rats für Forschung und Technologieentwicklung und Universitätsrat der Linzer Johannes Kepler Universität. Hengstschläger ist außerdem Unternehmensgründer, Wissenschaftsmoderator und Autor von Sachbuch-Bestsellern wie "Die Macht der Gene", "Die Durchschnittsfalle" und zuletzt "Die Lösungsbegabung".Über Lech Zürs am Arlberg als Ort des DenkensLech Zürs am Arlberg hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Ort des Denkens und des Dialogs etabliert. In der besonderen Atmosphäre der Bergwelt entstehen Raum und Ruhe für konzentrierten Austausch über zentrale Fragen unserer Zeit. Begegnungen und Veranstaltungen bringen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft nach Lech Zürs und machen den Ort zu einer Plattform für fundierte Diskussionen, neue Perspektiven und inspirierende Gespräche.Pressekontakt:Lech Zürs Tourismus GmbHKarin HattoriTelefon: +43 5583 2161520E-Mail: karin.hattori@lechzuers.comWebsite: https://www.impact-lech.atOriginal-Content von: Lech Zürs Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16286/6236574