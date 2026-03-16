München (ots) -Eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin oder -Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen darf sich auf 5.000 Euro jeden Monat bis ins Jahr 2036 freuen. Die Teilnahme an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance brachte dem Glückspilz bei der Ziehung am 14. März 2026 diesen Gewinn im zweithöchsten Rang ein, da die 6-stellige Gewinnzahl 464385 mit den sechs Endziffern der Losnummer übereinstimmte.Die glückliche Gewinnerin / der glückliche Gewinner aus dem Kreis Mettmann hatte einen Mehrwochen-Spielauftrag für GlücksSpirale, Sieger-Chance sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 anonym in einer LOTTO-Annahmestelle abgegeben. Da der Spielauftrag noch an weiteren Ziehungen teilnimmt, sind auch weitere Gewinne nicht ausgeschlossen.Die Gewinnerin / der Gewinner kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000,00 Euro entscheiden.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Das Foto ist unter dem Quellennachweis "Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung" honorarfrei verwendbar.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle:Verena OberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6236568