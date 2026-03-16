Dell Technologies (DELL): KI-Powerhouse vor dem nächsten Kurssprung?

Charttechnische Entscheidungsschlacht steht unmittelbar bevor!

Rückblick

Dell Technologies hat sich vom klassischen PC-Hersteller zum unverzichtbaren Infrastruktur-Giganten der KI-Ära gewandelt. Charttechnisch sehen wir eine breite Bodenbildung über den Winter (November bis Februar), gefolgt von einem massiven Kurssprung Ende Februar.

Dell Technologies-Aktie: Chart vom 13.03.2026, Kürzel: DELL, Kurs: 153.45 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs bewegt sich aktuell in Richtung des März-Hochs. Diese Zone ist der Deckel. Ein Ausbruch darüber wäre ein starkes Kaufsignal für Trendfolger. Bei einem erfolgreichen Breakout liegt das nächste Ziel bei rund 167,50 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA 20 bleibt, ist der kurzfristige Trend bullisch.

Mögliches bärisches Szenario

Steigt die Aktie kurz über 153,75 US-Dollar, fällt aber am selben Tag wieder zurück, hätten wir es mit einem Fehlausbruch zu tun. Wenn die letzten beiden Tageskerzen unterschritten werden, wäre dies das nächste Warnsignal. Fällt Dell unter den EMA 20, würde sich das Momentum massiv eintrüben. Das nächste Ziel wäre dann der GAP-Close im Bereich um 125 US-Dollar.

Meinung

Dell hat im letzten Quartal KI-optimierte Server im Wert von 9,5 Mrd. US-Dollar ausgeliefert. Die Nachfrage nach Hardware für Rechenzentren (KI-Infrastruktur) ist der Hauptmotor. Das Unternehmen hat die Dividende für das Geschäftsjahr 2027 um 20 % auf 2,52 US-Dollar pro Aktie erhöht und das Aktienrückkaufprogramm um 10 Mrd. US-Dollar aufgestockt. Dell ist aktuell kein langweiliger PC-Hersteller mehr, sondern ein zentraler Profiteur der KI-Revolution.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 100.48 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.54 Mrd. USD

Meine Meinung zu Dell Technologies ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.