Neben Explainer und Brief liefert Googles NotebookLM jetzt Cinematic als Video-Overview-Option. Das soll eine immersive Videoerfahrung mit Storytelling ermöglichen. Wir zeigen ein Beispiel. NotebookLM ist Googles KI-Recherche- und Notiz-Tool, mit dem du selbst komplexe Themen passend zusammenfassen lassen kannst; seit Sommer 2025 auch endlich in der App. Du kannst dir zum Beispiel eine Audio-OverviewÂ -Â quasi einen Podcast - zu einem Thema erstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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