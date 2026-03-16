Jolt Energy und die Rewe Group haben in Heidelberg ihren ersten gemeinsamen High-Power-Charging-Standort in Betrieb genommen. Der Pilot markiert den Auftakt einer strategischen Partnerschaft. In den kommenden Jahren sollen bundesweit mehr als 100 Schnelllade-Standorte pro Jahr auf Rewe- und Penny-Parkplätzen entstehen, wie Jolt Energy mitteilt. Dabei setzt Jolt Energy - wie üblich - auf Batterie-gestützte Schnellladesäulen. Die gesamte Infrastruktur, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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