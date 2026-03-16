Köln (ots) -Lou (Marie Nasemann) hat vier Kinder von zwei Männern. Als sie stirbt, sollen die Kinder auseinandergerissen werden. Um das zu verhindern, haben die Kinder die Idee, dass die ungleichen Männer zusammenziehen. Kann das gut gehen?"Louma - Familie ist kein Kinderspiel" mit Marie Nasemann und Trystan Pütter läuft am 25. März 2026, 20:15 Uhr im Ersten und online first in der ARD Mediathek ab dem 18. März 2026."Louma - Familie ist kein Kinderspiel" basiert auf dem Roman von Christian Schnalke, der auch das Drehbuch schrieb. Regie führte Mark Monheim. Die Kamera übernahm Markus Schott. In den weiteren Rollen sind Trystan Pütter, Timur Isik, Lola Höller, Noél Gabriel Kipp, Emily Kaiser und Michel Koch zu sehen. Gedreht wurde im Juli und August 2025 in Köln und Hürth.InhaltLous (Marie Nasemann) erster Mann Tristan (Trystan Pütter), erfolgreicher Besitzer einer Kaffeehaus-Kette, ist der Vater von Toni (Lola Höller) und Fabi (Noél Gabriel Kipp), 16 und 14 Jahre alt. Während der Ehe hat Tristan alles darauf gesetzt, seinen Traum von der Kaffeehaus-Kette zu verwirklichen. Lou versuchte das Tempo mitzuhalten, was sie nach einem Zusammenbruch in die Klinik brachte. Dort lernte sie den Musiker Mo (Timur Isik) kennen. Nach der Trennung von Tristan werden Lou und Mo ein Paar und bekommen zwei Kinder: Fritte (Emily Kaiser) und Nano (Michel Koch), 10 und 8 Jahre alt.Als Lou durch einen Unfall stirbt, kämpft Mo darum, dass die Kinder weiterhin alle zusammen bei ihm bleiben. Doch obwohl Toni und Fabi nach der Scheidung bei Lou geblieben sind, will Tristan jetzt Verantwortung für seine Kinder übernehmen. Wegen einer Dienstreise muss er sie allerdings direkt nach der Trauerfeier bei Mo lassen. Als sein Flug gecancelt wird, kehrt er um, findet das Haus aber leer vor. Mo und die vier Kinder übernachten auf dem Friedhof, denn Nano wollte Lou nicht alleine lassen. Als Tristan Toni und Fabi dort wegholen will, eskaliert die Situation und die Männer werden vor den Augen der Kinder handgreiflich. Ausgerechnet nach diesem Tiefpunkt hat Fritte eine Idee: "Ihr zieht zusammen. Tristan und du. Wir ziehen alle zusammen.""Louma - Familie ist kein Kinderspiel" ist eine Produktion von EIKON Media im Auftrag des WDR für die ARD. Produzent ist Mario Krebs, die Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger (WDR).Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deDen Film vorab ansehen können Sie in der WDR-Presselounge: presse.wdr.deIhre Fragen richten Sie bitte an:WDR Kommunikation Telefon 0221 220 7100 kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6236591