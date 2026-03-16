Köln (ots) -Zwei Männer, zwei Wege, eine Mission: Herz erobern statt nur Rosen verteilen. 2026 wird bei "Die Bachelors" doppelt geliebt. In traumhafter Kulisse Südafrikas suchen Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) die Frau, die bleibt. Zwei Lebensgeschichten, zwei Charaktere - und ein gemeinsames Ziel: die große Liebe.Sebastian Paul (33) aus Düsseldorf ist seit 15 Jahren Leistungssportler. Als ehemaliger Polizist prägen ihn bis heute Disziplin, Teamgeist und Durchhaltevermögen - Werte, die er auf seinem Social-Media-Kanal teilt und als Sport- und Ernährungscoach nutzt, um Menschen dabei zu unterstützen, mental und körperlich in Bestform zu kommen. Seine letzte Beziehung, in der er bereits verlobt war, hat ihm gezeigt, was er sich von einer Partnerschaft wünscht: keine Perfektion, sondern Nähe, in der man gemeinsam lacht, wächst und Zukunft gestaltet. Sebastian ist ein aktiver, bodenständiger Typ, der sich gerne neuen sportlichen Herausforderungen stellt und das Leben bewusst angeht. Dabei wünscht er sich eine Partnerin, mit der er ankommen und die nächsten Schritte gehen kann, mit dem Ziel von Familie, Heirat und einer gemeinsamen Zukunft.Tim Reitz (35) aus Köln ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich. In den letzten Jahren hat er sich nahezu vollständig für seinen Job aufgeopfert, bis er schließlich die Reißleine zog. Inzwischen hat er gelernt, wieder stärker auf seine eigenen Gefühle zu hören. "Ich habe die Schublade mit meinen Emotionen wiedergefunden", sagt er. Nach vielen Jahren voller Stress und Terminen hat er nun wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch. Am liebsten mit einer Frau, die auch ohne ihn ein erfülltes Leben führt. Als Bachelor möchte er nun herausfinden, welche Frau echtes Interesse an ihm hat. Seine Stärke bringt er selbst auf den Punkt: Er möchte derjenige sein, an den man sich erinnert, als jemand, der zuhören kann und die richtigen Fragen stellt.Die ausführlichen Kurzbeschreibungen der beiden Bachelors finden Sie hier im Media Hub.In Südafrika beginnt für Sebastian und Tim ein neues Kapitel auf der Suche nach der großen Liebe. Zwei Männer, viele Rosen - und die große Frage: Wer schafft es, ihr Herz zu erobern?Weitere Informationen zu "Die Bachelors" 2026 gibt RTL zeitnah bekannt.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deLarissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deLena-Luise Grellert | Volontärin Bildredaktion | T: 015229039497 | lena-luise.grellert@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6236599